Куда летим

За пять месяцев с момента открытия аэропорт Краснодар обслужил более 1,1 млн пассажиров, 825 тыс. — на внутренних и 282 тыс. — на международных авиалиниях. Сегодня здесь пытаются расширить маршрутную сеть и привлечь новые авиакомпании. Кроме того, в воздушной гавани продолжаются работы по строительству нового аэровокзального комплекса. Закрытие аэропорта в 2022 году создало серьезные неудобства для жителей Краснодара и Краснодарского края. В частности, в столице Кубани пострадал деловой туризм.

Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

С момента открытия, то есть с 17 сентября прошлого года по 16 февраля 2026-го, аэропорт Краснодар обслужил более 1,1 млн пассажиров, 825 тыс. — на внутренних и 282 тыс. — на международных авиалиниях, что является значительным результатом в условиях действующего регламента работы, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе воздушной гавани. На сегодня маршрутная сеть аэропорта насчитывает 25 направлений (13 внутренних и 12 международных), полеты выполняются 11 российскими и двумя зарубежными авиакомпаниями.

«В этом году мы планируем обслужить не менее 3,5 млн пассажиров»

«Международный аэропорт Краснодар продолжает работу над расширением маршрутной сети и привлечением новых авиакомпаний для создания наилучшего предложения для наших пассажиров. В этом году мы планируем обслужить не менее 3,5 млн пассажиров»,— сообщили изданию в пресс-службе воздушной гавани. Там добавили, что в аэропорту продолжается возведение нового аэровокзального комплекса.

На данный момент на стройплощадке завершены монолитные работы в терминале и административном здании, смонтировано более 80% фасадной подсистемы, а также завершена антикоррозийная и огнезащитная обработка металлоконструкций здания. На 80% завершен монтаж наружных инженерных сетей газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также порядка 80% работ по возведению стен в терминале.

Помимо этого, построена котельная, резервуар запаса воды и насосная станция, завершены работы по строительству очистных сооружений дождевого стока. «В этом году планируем устройство технической и декоративной кровли и завершение остекления фасадов терминала, завершить возведение стен и перегородок, черновых работ и в большей степени закончить отделочные работы. В части оборудования планируется монтаж внутренних инженерных систем здания, установка тепловых пунктов и холодильных центров, установка системы обработки багажа, а также завершение монтажа телескопических трапов и устройство лифтов и эскалаторов»,— сообщил представитель аэропорта.

Параллельно активно ведутся работы по подготовке нового перрона и рулежных дорожек к действующей взлетно-посадочной полосе (ВПП), готовность проекта составляет 21%. Площадь будущего перрона — 22 га, он рассчитан на 28 стоянок для всех типов ВС. В планах к концу года получить готовый перрон перед новым терминалом.

В разработке сейчас находится концепция привокзальной площади, которая должна быть удобной для пассажиров и соответствовать масштабу проекта.

Потенциал пассажиропотока, по словам представителя пресс-службы, зависит от возможного изменения регламента работы, а также от ситуации с открытием соседних воздушных гаваней, которые сейчас остаются закрытыми. Но даже при консервативном сценарии аэропорт Краснодар планирует обслужить не менее 3,5 млн пассажиров в 2026 году.

«Обеспечение безопасности полетов — наш главный приоритет, как и минимизация последствий после восстановления штатной работы»,— сказали в пресс-службе.

Аэропорт Краснодара оставался закрытым для регулярных пассажирских рейсов с 24 февраля 2022 года из-за ограничений на полеты в приграничных регионах России. Такое решение приняли после начала специальной военной операции. За почти три года работы в ограниченном режиме аэропорт обслуживал только специальные рейсы. Обычные авиаперевозки были приостановлены.

По словам гендиректора консалтинговой компании «СоветникЪ» Максима Орешина, закрытие создало серьезные неудобства для жителей Краснодара и Краснодарского края. «Пассажирам приходилось добираться до ближайших действующих аэропортов в Сочи или Минеральных Водах, чтобы попасть в другие города или страны. Из-за отсутствия авиасообщения кратно возросла нагрузка на железнодорожный транспорт. В курортный сезон приобрести билеты на поезда было очень сложно»,— говорит господин Орешин.

Кроме того, по его словам, в столице Кубани пострадал коммерческий туризм. Из-за неудобной логистики деловые встречи переносились в Сочи или за пределы региона.

Елена Турбина