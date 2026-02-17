Школьников, пострадавших в результате схода снега в ХМАО, выписали из больниц

Школьников, пострадавших от схода снега с крыши крытого хоккейного корта «Штурм» в Лянторе (ХМАО-Югра), выписали из Лянторской городской больницы и Сургутской клинической травматологической больницы с необходимыми рекомендациями специалистов, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне в Югре были задержаны директор и главный инженер центра физической культуры и спорта «Юность». Им предъявлены обвинения в халатности. По версии следствия, обвиняемые не проконтролировали состояние кровли спорткомплекса и не приняли мер по ее очистке. Также они не обеспечили контроль за опасной зоной у стены здания, куда впоследствии сошел снег. В итоге 14 февраля снег с крыши сошел на трех подростков, один из них погиб. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по данному делу. После инцидента в ХМАО начнут проводить регулярный мониторинг очистки крыш.

Полина Бабинцева