В Югре на пятерых детей с крыши упал снег, один ребенок погиб

Подросток погиб в результате схода снега с крыши в Лянторе Сургутского района (Ханты-Мансийский автономноый округ — Югра). По данным СУ СКР по Югре, группа детей находилась возле крытого хоккейного корта «Штурм», и с кровли на них сошел снег. От полученных травм подросток 2013 года рождения скончался, еще один госпитализирован в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). «Действиям лиц, ответственных за надлежащее содержание объекта, своевременную очистку кровли корта от снега, будет дана правовая оценка»,— сообщили в региональном следственном комитете.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что на месте происшествия всего находилось пять детей, трое из них не пострадали. «Приношу искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавшим»,— заявил глава района. По его словам, пострадавшим детям и членам их семей окажут срочную психологическую помощь.

Прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка.