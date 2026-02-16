В Югре начнут постоянный мониторинг после гибели школьника под снегом

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) начнут проводить регулярный мониторинг очистки крыш после инцидента с гибелью школьника в Лянторе. Об этом заявил губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Главам муниципалитетов – обеспечить оперативный мониторинг состояния всех зданий и организовать работу по своевременной очистке снега с крыш»,— написал глава региона.

Он указал ориентироваться не на график уборки, а на наличие реальной опасности. Службе жилищного и строительного надзора Югры он дал поручение взять на особый контроль работу управляющих компаний по счищению снега с крыш многоквартирных домов.

В субботу, 14 февраля, в Лянторе ребенок погиб из-за схода снега с крыши. Группа детей находилась возле крытого хоккейного корта «Штурм», и с кровли на них сошел снег. Еще один мальчик оказался в больнице.

Помимо этого, в социальных учреждениях и общественных пространствах начнут проводить тотальные комплексные проверки, связанные с инцидентами, в которых ученики проносили в школу оружие. В Советском мальчик 9 февраля пронес с собой топор, нож и пневматический пистолет, чтобы напасть на других учащихся. Его поместили под домашний арест. В поселке Пойковский школьник 13 февраля принес топор, потому что нашел его на улице и хотел забрать домой.

«Предварительные проверки показали: охранные предприятия, обеспечивающие безопасность образовательных учреждений, не располагали необходимым техническим оснащением – оборудование либо отсутствовало, либо находилось в неисправном состоянии»,— уточнил господин Кухарук.

В регионе будут формировать еженедельный сводный отчет, в котором будут указывать технические средства безопасности, данные о квалификации охранного персонала, фото пропускного пункта, информация об ответственных лицах. В школах и колледжах проведут «уроки безопасности», родительские собрания и классные часы для профилактики травли в школьной среде.

Анна Капустина