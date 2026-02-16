Директора и инженера спортцентра ХМАО задержали после гибели ребенка под снегом

Директора и главного инженера центра физической культуры и спорта «Юность» задержали после гибели подростка из-за схода снега с крыши хоккейного корта «Штурм» в Ханты-Мансийском АО. Задержанным предъявлены обвинения в халатности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, обвиняемые не проконтролировали состояние кровли спорткомплекса и не приняли мер по ее очистке. Также они не обеспечили контроль за опасной зоной у стены здания, куда впоследствии сошел снег. В итоге на крыше корта накопилось «критическое количество снега». 14 февраля снег сошел на трех подростков, один из них погиб.

Возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.