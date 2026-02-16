Бастрыкин затребовал доклад о гибели мальчика из-за схода снега в Лянторе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели мальчика в Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра). Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

14 февраля на детей в Лянторе сошел снег с крыши крытого хоккейного корта «Штурм». Один 12-летний мальчик погиб, еще одного госпитализировали.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). Руководитель СУ СК России по округу Михаил Мокшин доложит Александру Бастрыкину о ходе расследования дела, а затем о результатах расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Анна Капустина