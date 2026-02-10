Отмене не подлежит

Сочинский суд отказал ответчикам по антикоррупционному иску Генпрокуратуры в отмене обеспечительных мер. Таким образом, под ранее наложенными арестами остались акции, доли и имущество 19 компаний, а также имущество порядка трех десятков ответчиков-физлиц. Самим им временно ограничен выезд из России.

В понедельник 9 февраля Центральный суд Сочи отказал в удовлетворении ходатайств ряда ответчиков по антикоррупционному иску Генпрокуратуры (так называемое «дело дорожников») и проходящих по нему компаний (третьих лиц) об отмене обеспечительных мер. Соответствующее определение огласил федеральный судья Евгений Сидоренко.

Как стало известно «Ъ-Сочи» (текст судебного определения оказался в распоряжении редакции), ранее суд по ходатайству Генпрокуратуры принял обеспечительные меры в отношении ответчиков. В частности, он наложил арест на все акции АО «Прогресс», на все доли в уставных капиталах ООО «Альфастрой», ООО «Мостобурстрой», ООО «Инжгеопром», ООО «Инжтех», ООО «М-СТРОЙЮГ», ООО «Усть-Лабинское ДРСУ», ООО «Красноармейское ДРСУ», ООО «Краснодаравтодорпроект», ООО «Магистраль», ООО ПКФ «ДТК», ООО «Арма-Лайн», ООО «Северское ДРСУ», ООО «Стройюгрегион», ООО «ОСНОВА», ООО «ДорМост», ООО «АНТ», ООО «Усть-Лабинский завод МЖБК», ООО «КСК-Бетонстрой», ООО «Анкар».

Кроме того, суд арестовал все имущество и имущественные права этих компаний, оставив пока право пользоваться ими, денежные средства в банках, включая металлические счета, содержимое банковских ячеек. Руководству фирм запрещен ряд действий, ухудшающий положение организаций, в том числе остановка производственных процессы, выплата дивидендов, отчуждение активов, оформление займов, выдача векселей.

Отдельно, следует из документа, аресты были наложены на все движимое и недвижимое имущество принадлежащее ответчикам, включая то, что находится у третьих лиц либо оформлено на них, находится в доверительном управлении.

Арестованы все денежные средства ответчиков, находящиеся в банках, банковских сейфах и ячейках. Также им запрещено открывать новые банковские счета, а уполномоченным органам — осуществлять регистрационные действия в отношении принадлежащих им недвижимости, транспорту и объектов интеллектуальной собственности. Самим ответчикам суд запретил выезд из России.

Попытка изменить это решение (полностью либо частично) успеха не принесла.

Антикоррупционный иск, поданный Генпрокуратурой, направлен на обращение в доход государства имущества Анатолия Вороновского (с 2016 года он занимал должность министра транспорта, затем — вице-губернатора региона, до недавнего времени был депутатом Госдумы), Андрея Дорошенко (в недавнем прошлом депутат Заксобрания края, а затем — Госдумы), Александра Карпенко (депутат ЗСК, а до этого — глава Союза дорожников Кубани) и еще почти трех десятков граждан, тем или иным образом связанных с дорожно-ремонтными организациями.

Генпрокуратура требует изъять у ответчиков десятки земельных участков, квартир и домов в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике, доли ответчиков в различных компаниях, средства на их счетах и ценные бумаги. В частности, заявлено требование об обращении в доход РФ 19 указанных предприятий, деятельность большинства из которых связана с дорожным строительством.

Анатолию Вороновскому в вину вменяется то, что он якобы распределял государственные и муниципальные контракты не по результатам конкурентных процедур, а по своему усмотрению среди узкого круга компаний, от которых якобы требовал «откаты», без которых, как считают правоохранители, получить контракты было невозможно.

Согласно позиции надзорного ведомства, господин Вороновский для реализации своего плана привлек своих доверенных и подконтрольных лиц, которые оказывали ему содействие в совершении коррупционных правонарушений.

Сам он, якобы злоупотребляя должностными полномочиями, обеспечивал подготовку и проведение аукционов с завышением стоимости работ по строительству и ремонту дорог, выделение финансирования на их выполнение, выбирал круг фирм, участвующих в освоении бюджетных средств, организовывал признание их победителями торгов, заключение контрактов, перечисление им ассигнований и последующую беспрепятственную приемку сданных работ.

Андрей Дорошенко и Александр Карпенко в разные годы возглавляли Союз дорожников Кубани, членство в котором для дорожно-строительных организаций было обязательным условием для участия в закупках. Согласно имеющемуся в распоряжении «Ъ-Сочи» тексту судебного определения, прокуратура считает, что на площадке ассоциации они якобы занимались приисканием подрядчиков, распределением объемов работ среди ее членов и устанавливали размер незаконного вознаграждения для господина Вороновского.

После его избрания в Госдуму, предполагает надзорное ведомство, тот пролоббировал назначение на пост министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева, а также его заместителей.

Согласно доводам иска, полученное коррупционное обогащение ответчики легализовывали через созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения «Моя Кубань». Всего в период с 2017 по 2024 год по требованиям руководителей отрасли 46 дорожных предприятий внесли в фонд более 1,9 млрд. руб., а полученные коррупционным путем денежные средства ответчики направляли на банковские счета подконтрольных им организаций и выводили в теневой оборот, говорится в документе. В нем перечисляются и иные эпизоды их коррупционной деятельности. Ранее сообщалось, что обвинения в этих действиях также легли в основание возбужденного в отношении них уголовного дела.

Также СМИ писали, что Алексей Переверзев во время пребывания под стражей полностью признал вину, дал показания на других фигурантов дела и впоследствии был отпущен под подписку о невыезде. В правоохранительных органах региона отмечают, что после его показаний были выявлены новые эпизоды противоправной деятельности кубанских чиновников за последние десять лет. Кроме того, господин Переверзев согласился с требованиями Генеральной прокуратуры РФ по антикоррупционному иску.

Также сообщалось, что иск признали депутат ЗСК Александр Карпенко, а также арестованные в ходе расследования уголовного дела замминистра транспорта края Александр Дашук и предприниматель Евгений Никогда. Кроме того, с требованиями согласился второй замминистра транспорта региона Алексей Смаглюк.

Дмитрий Холодный, Агнесса Веснушкина