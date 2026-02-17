В Яблоновском направят 135 млн рублей на l этап благоустройства «Парка Дружбы»

В поселке Яблоновском Республики Адыгея в 2026 году начнется реализация первого этапа благоустройства общественной территории «Парк Дружбы». Проект, ставший победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, будет реализован в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На проведение работ предварительно планируется направить 135 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Сейчас проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения начнется процедура контрактации объекта.

Первый этап предусматривает обустройство двух парковок на 94 машино-места, строительство помещения для охраны и площадки для сбора ТКО, благоустройство существующей дамбы, установку лавочек, урн, освещения и камер видеонаблюдения. Также запланированы озеленение, высадка деревьев, устройство тротуарных дорожек и системы автополива.

Кроме Яблоновского, в числе победителей конкурса от Адыгеи — третий этап благоустройства лесопарковой зоны «Мэздах» и обновление общественной территории «Площадь Дружбы» в поселке Энем. Реализация проектов направлена на обновление общественных пространств региона и повышение их привлекательности для жителей и туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Республике Адыгея в 2026 году планируют благоустроить 23 общественные и дворовые территории с общим объемом финансирования 486 млн руб. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Нурий Бзасежев