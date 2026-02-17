В Севастополе из-за атаки БПЛА пострадал один ребенок

Этой ночью силы ПВО и Черноморского флота отразили более 24 беспилотников над Республикой Крым и Севастополем, в результате атаки БПЛА пострадал один ребенок. Как рассказал в своем Telegram-канале глава города Михаил Развожаев, это была одна из самых продолжительных атак за последнее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого беспилотного летательного аппарата выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги, его доставили в детскую больницу. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

По данным Спасательной службы Севастополя, на улице Гоголя упавшая часть от сбитого БПЛА сдетонировала в одном из дворов на холме. В трех многоквартирных домах осколками выбило стекла, повреждено множество автомобилей. В районе 14-го, 29-го и 31-го дома упало большое количество обломков БПЛА.

В ТСН СНТ «Прогресс» во дворах частных домов жители нашли множественные осколки и обломки беспилотников. Зафиксировано повреждение газовых труб. В районе Фиолентовского шоссе на территории еще двух СНТ обнаружены фрагменты от сбитых БПЛА, выбиты стекла в частных домах.

«Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место»,— заявил Михаил Развожаев.

«Ъ-Кубань» писал, что системы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотника, атаковавших Краснодарский край вечером 16 февраля. Попытка атаки была предпринята с 20:00 до полуночи по мск. Наибольшее количество дронов — 26 единиц — было перехвачено над акваторией Черного моря. Еще 15 БПЛА сбили над Азовским морем. Над Республикой Крым ликвидировали шесть летательных аппаратов.