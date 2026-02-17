Крымская косметика заняла до 40% рынка в курортном секторе

Доля локальной крымской косметики и парфюмерии в закупках санаториев и гостиниц составляет от 15 до 40% в зависимости от сегмента и класса объектов. Сильные позиции региональные производители занимают в среднем и бюджетном сегменте, а также в спа-направлении, сообщили «Ъ-Кубань» в республиканском минпромторге со ссылкой на участников рынка.

В гостиницах и здравницах Крыма используются жидкое мыло, шампуни, гели для душа и кондиционеры в индивидуальной и диспенсерной упаковке, а в спа-сегменте — грязевые маски, соли для ванн, массажные масла, кремы и эфирные масла. В сувенирной рознице также представлена лечебно-оздоровительная косметика.

Ряд предприятий поставляет продукцию напрямую в санаторно-курортные организации. В частности, производители, работающие с сакской лечебной грязью, обеспечивают здравницы сырьем и фасованной продукцией для процедур и домашнего применения.

Кроме того, продукция из эфиромасличных культур активно используется в косметологии и бальнеологии. Речь идет о натуральных маслах и гидролатах без консервантов, которые производят из выращенных в Бахчисарайском районе розы, лаванды, шалфея и других растений.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что крымские предприятия наращивают экспорт парфюмерно-косметической продукции, а также товаров машиностроения и химической промышленности в страны Азии и Ближнего Востока. Сейчас ключевыми торговыми партнерами региона по-прежнему остаются Белоруссия, Кыргызстан и Узбекистан.

