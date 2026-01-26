Крым расширяет экспорт парфюмерии и косметики на рынки Азии и Ближнего Востока

Крымские предприятия наращивают экспорт парфюмерно-косметической продукции, а также товаров машиностроения и химической промышленности в страны Азии и Ближнего Востока. Как сообщает ТАСС со ссылкой на минпромторг Республики Крым, ключевыми торговыми партнерами региона по-прежнему остаются Белоруссия, Кыргызстан и Узбекистан.

В министерстве уточнили, что географическое положение и промышленный потенциал позволяют республике развивать внешнеэкономические связи сразу по нескольким направлениям. Основной объем экспорта пока приходится на страны СНГ, однако параллельно формируются новые каналы сотрудничества с государствами Азии и Ближнего Востока. Приоритетными отраслями названы химическая промышленность, машиностроение и парфюмерно-косметический сектор.

В числе экспортируемой парфюмерно-косметической продукции — косметика на основе натуральных минералов, эфирные масла, лечебная и оздоровительно-профилактическая продукция, включая средства с использованием сакской грязи. Помимо этого, крымские предприятия поставляют за рубеж электрические машины и оборудование, электроинструменты, холодильное и сварочное оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, оборудование для железнодорожных путей, продукцию химпрома и эмалированную посуду. Конкретные объемы поставок и перечень стран в минпромторге не раскрывают.

По данным ведомства, за январь—ноябрь 2025 года индекс промышленного производства в Крыму составил 98,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг достиг 247,9 млрд руб., из которых 171,1 млрд руб. пришлось на обрабатывающие производства — на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Рост зафиксирован, в частности, в пошиве одежды, производстве транспортных средств, а также компьютеров, электронных и оптических изделий.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Минпромторг России включил крымский парфюмерно-косметический кластер в федеральный реестр, что дает десяти участвующим предприятиям доступ к льготным кредитам, компенсациям затрат и займам до 75 млн руб. под 3% годовых.

Никита Бесстужев