Бывший глава совета директоров FESCO обжаловал арест по делу о растрате

В Мещанском районном суде Москвы зарегистрировали апелляционную жалобу на арест бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Его обвиняют в растрате 885 млн руб. при покупке ООО «Владпорттранс». Это следует из данных картотеки инстанции.

Адвокат Сергей Романов заявил РБК, что у суда не было оснований для отправки господина Северилова в СИЗО. Защита настаивает на домашнем аресте. По информации господина Романова, апелляцию рассмотрит Московский городской суд.

Андрея Северилова и вице-президента FESCO по производственному развитию Бориса Иванова арестовали 12 февраля. По версии следствия, фигуранты похитили деньги в 2022-2023 годах под предлогом развития портовой инфраструктуры и строительства нового причала во Владивостокском порту. Организатором предполагаемой махинации правоохранители считают бывшего акционера FESCO Михаила Рабиновича, он скрылся от следствия за границей.

Никита Черненко