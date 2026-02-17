Работникам кирпичного завода в Шахтах выплатили долг в размере 7,8 млн рублей

После вмешательства прокуратуры работникам кирпичного завода в Шахтах выплатили долг по заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что руководство предприятия задолжало 92 сотрудникам более 7,8 млн руб. Работодателю внесли представление. Кроме того, прокуратура инициировала вопрос о привлечении директора завода к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Задолженность перед работниками полностью погасили.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», сотрудникам одного из предприятий в Тарасовском районе после вмешательства прокуратуры выплатили долг по заработной плате в размере 1 млн руб. Организация задолжала зарплату 30 сотрудникам.

Мария Хоперская