На Дону сотрудникам предприятия выплатили 1 млн рублей долга по зарплате

Сотрудникам одного из предприятий в Тарасовском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры выплатили долг по заработной плате в размере 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки выяснилось, что организация задолжала зарплату 30 сотрудникам. После того, как работодателю внесли представление, долг погасили в полном объеме.

Кроме того, директора организации привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Мария Хоперская