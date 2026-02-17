Названы дата и место прощания с экс-главой «Уралкалия» Баумгертнером

Церемония прощания с бывшим главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером, погибшим в январе на Кипре, пройдет в Москве в конце недели. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, панихида состоится 21 февраля на Троекуровском кладбище.

Владислав Баумгертнер возглавлял «Уралкалий» в 2005-2011 годах. В последнее время жил на Кипре. В начале января местная пресса сообщила об исчезновении бизнесмена в районе Лимассола. Неделю спустя тело пропавшего нашли в ущелье между поселками Писсури и Авдиму. В начале февраля кипрская полиция сообщала, что точная причина смерти до тех пор не была установлена. К расследованию подключилась полиция британских военных баз.