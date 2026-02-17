Число китайских туристов в Японии сократилось на 60%

Япония больше не входит в топ-10 стран, наиболее популярных у туристов из Китая, сообщает The Guardian. Как ожидается, во время празднования Китайского Нового года, то есть с середины февраля до начала марта, число китайцев, которые посетят Японию, будет на 60% меньше, чем годом ранее.

Тенденция к уменьшению количества китайских туристов в Японии связана с обострением отношений между двумя странами после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити по Тайваню.

Теперь самым популярным направлением турпоездок китайских туристов становится Южная Корея. Туда за время новогодних праздников поедут 250 тыс. китайцев, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, в топ-10 самых популярных направлений входят Таиланд, Сингапур, Вьетнам и Россия.

Нынешние новогодние праздники в Китае станут рекордными по числу внутренних поездок в стране. По опубликованным ранее прогнозам, власти ожидают 9,5 млрд поездок, включая авиаперелеты.

Алена Миклашевская