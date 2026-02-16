В китайский Новый год будут совершены рекордные 9,5 млрд поездок внутри страны

Жители Китая совершат в период празднования Нового года рекордные 9,5 млрд поездок внутри страны. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на прогнозы местных властей.

В этом году китайский Новый год приходится на 17 февраля, а привязанные к празднику выходные дни продлятся с 15 по 23 февраля. Власти увеличили число официальных выходных до девяти дней, чтобы стимулировать расходы граждан и поддержать таким образом экономику страны.

Поездки, связанные с празднованием Нового года, обычно рассчитывают за 40-дневный период. Примерно столько требуется, чтобы забронировать билеты, доехать куда-то на праздники, а потом вернуться. В этом году расчет общего числа поездок ведется с 2 февраля по 13 марта. Специалисты называют эти 40 дней года самой масштабной миграцией людей в мире.

В прошлом году за этот период внутри Китая было совершено 9,02 млрд поездок. Росту количества поездок в этом году должны способствовать как увеличение числа выходных дней, так и расширение списка стран, граждане которых могут въехать в Китай без визы.

