После ночной атаки в Сочи пять рейсов ушли на запасные аэродромы

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в воздушной гавани, меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. В настоящее время аэропорт постепенно возвращается к штатному режиму работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В период действия ограничений были зафиксированы задержки вылетов 14 рейсов — время ожидания превысило два часа. Кроме того, экипажи пяти рейсов приняли решение об уходе на запасные аэродромы, уточнили в пресс-служба воздушной гавани курорта. После отмены ограничений воздушные суда начнут вылетать в Сочи по мере восстановления расписания.

В администрации аэропорта подчеркнули, что в сложившейся ситуации приоритетом остается безопасность пассажиров и экипажей. Коллектив предприятия предпринимает необходимые меры для минимизации последствий ограничений и организации работы терминала в условиях повышенной нагрузки.

На время ожидания с пассажирами работают представители авиакомпаний, обеспечивая обслуживание в соответствии с требованиями действующего законодательства. Пассажирам и встречающим рекомендовано уточнять статус рейсов через колл-центры и официальные сайты перевозчиков, а также по информации на табло в терминале. Дополнительно доступна подписка на уведомления по конкретному рейсу через телеграм-бот аэропорта @AerodinamikaBot. В администрации поблагодарили пассажиров за понимание и призвали внимательно отслеживать обновления информации.

«Ъ-Сочи» писал, что за ночь ликвидировали 151 украинский беспилотник самолетного типа. Наибольшее число аппаратов, действовавших в морской зоне, было зафиксировано именно над Черным морем — 50 единиц. Еще 29 дронов уничтожены над Азовским морем.

Мария Удовик