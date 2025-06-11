Два новых коптера от «Роствертола» появятся осенью 2025 года

Завод «Роствертол» совместно с ДГТУ до осени 2025 года создадут два беспилотных летательных аппарата коптерного типа массой 3 и 16 кг стоимостью свыше 20 млн руб. Об этом сообщил «ТАСС» со ссылкой на ректора ДГТУ Бесариона Месхи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Ростех» Фото: Пресс-служба «Ростех»

По словам господина Месхи, речь идет о разработке легких беспилотников, пригодных для мониторинга и доставки небольших грузов, например медикаментов в отдаленные районы. Более тяжелый БПЛА массой 16 кг способен выполнять функции доставщика.

У «Роствертола» уже имеется опыт создания беспилотников вертолетного типа — завод финансировал производство тяжелого аппарата VRT300. Помимо «Вертолетов России», разработкой БПЛА вертолетного типа в стране занимаются петербургское НПП «Радар ММС», московская компания «Аэромакс» и воронежское КБ «Русь», поясняет источник.

Валентина Любашенко