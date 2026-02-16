Главу Пролетарского района оставили под арестом до 27 марта

Ростовский областной суд оставил под арестом главу Пролетарского района Ростова-на-Дону Валерия Горнича по обвинению в превышении должностных полномочий до 27 марта 2026 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Фото: сайт администрации Пролетарского района Ростовской области

Фигурант подавал жалобу и просил отменить избранную меру пресечения. Облсуд согласился с позицией стороны обвинения. Постановление Пролетарского районного суда от 13 февраля остается в силе.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», господин Горнич дал подчиненной незаконные указания о заключении договоров на ремонтные работы с одним из знакомых предпринимателей в обход конкурса. Затем глава района зная, что работы были выполнены ненадлежащим образом, поручил директору муниципального учреждения подписать акты выполненных работ без их фактической приемки и проверки качества.

Таким образом, предпринимателю удалось получить из местного бюджета более 2,5 млн руб.

Наталья Белоштейн