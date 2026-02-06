Глава Пролетарского района Ростовской области стал фигурантом уголовного дела

В Пролетарском районе Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное в отношении главы администрации и директора МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС» района. Чиновники подозреваются по ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: сайт администрации Пролетарского района Ростовской области

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Ростов», что речь идет о Валерии Горниче и госпоже Срединской. Следствие считает, что глава района господин Горнич дал подчиненной незаконные указания о заключении договоров на ремонтные работы с одним из знакомых предпринимателей в обход конкурса. Затем глава муниципалитета, зная, что работы были выполнены ненадлежащим образом, дал указание директору муниципального учреждения подписать акты выполненных работ без их фактической приемки и проверки качества. Таким образом, предпринимателю удалось получить из местного бюджета более 2,5 млн руб.

Главу района заключили под стражу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Константин Соловьев