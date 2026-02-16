Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Задержан министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили «РИА Новости» источники в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, речь идет о возможных нарушениях, подпадающих под ст. 286 УК РФ. Оперативные мероприятия, как уточняется, связаны с исполнением государственных контрактов.

Официальные комментарии следственных органов на момент публикации не представлены.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все