Задержан министр ГО и ЧС Кубани Сергей Штриков
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков задержан сотрудниками УФСБ по региону по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили «РИА Новости» источники в правоохранительных органах.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительной информации, речь идет о возможных нарушениях, подпадающих под ст. 286 УК РФ. Оперативные мероприятия, как уточняется, связаны с исполнением государственных контрактов.
Официальные комментарии следственных органов на момент публикации не представлены.