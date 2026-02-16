Более 300 домов в Белгороде остаются без тепла с начала февраля после атак ВСУ

На заседании облправительства 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал исполнение поручения по ускорению возвращения тепла в многоквартирные дома после остановки ТЭЦ. По состоянию на утро понедельника на контроле главы региона остаются 303 сообщения от жителей многоквартирных домов, в которых наблюдаются проблемы с отоплением. Глава региона потребовал от ответственных чиновников устранить все неполадки сегодня до 18:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Гладков уточнил, что обращения могут «задваиваться» и даже «затраиваться», но «ничего страшного в этом нет».

Ранее губернатор дал поручение сократить в два раза срок подключения жилых домов к теплу после остановки ТЭЦ. На заседании правительства Вячеслав Гладков резюмировал, что поручение на сегодняшний день не исполнено.

«Сказал мне руководитель управляющей компании в центре — у нас семь дней отопления нет. Вы все мне доложили, что отопление подключено. Люди терпеливо ждали, у них размораживаются батареи в подъездах. Дети болеют. Я понимаю, почему пошла социальная реакция высокая»,— заявил господин Гладков.

Губернатор указал на необходимость оценки фактического наличия ресурсов — газа, электричества, воды и тепла — по каждому подъезду, вместо оценки «средней температуры по больнице».

В своем утреннем обращении в Telegram-канале Вячеслав Гладков сегодня также признался, что переживает из-за нового понижения температуры до минусовой.

«Мы видим, что в отдельных домах, на тех этажах, подвалах, в нежилых помещениях есть разморозка отдельных батарей. Да, управляющие компании достаточно быстро их заварили или заглушили, но, конечно же, дальнейшее разрушение жилого фонда недопустимо»,— подчеркнул губернатор.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на совещании белгородского облправительства сегодня также обсуждался сбой в работе регионального Центра обработки данных. Нарушена работа ряда систем, в том числе — документооборота.

Как в Белгороде восстанавливают отопление после массированных ударов ВСУ — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов