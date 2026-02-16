Селлеры Дагестана увеличили объем продаж на Wildberries на 40%
В 2025 году объемы продаж селлеров из Дагестана на маркетплейсе Wildberries выросли на 40%. Об этом сообщило агентство РИА «Дагестан» со ссылкой на данные маркетплейса.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
При этом ассортимент дагестанских товаров на Wildberries увеличился на 18%. В основном покупатели приобретали обувь, одежду и текстиль.
В тот же период объемы покупок на Wildberries в Дагестане увеличились на 46%. Наиболее популярными категориями товаров стали одежда, косметика, бытовая техника и различный инвентарь.