Ржаной хлеб в России подорожал быстрее пшеничного

К концу 2025 года цены на хлеб в России заметно выросли: ржаной подорожал на 13,4% год к году, пшеничный — на 11,2%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомился «Ъ». Средняя цена хлеба из ржаной муки и ее смеси с пшеничной достигла почти 100 руб. за кг, пшеничного — около 117 руб. Рост цен сопровождается умеренным увеличением спроса: продажи хлебобулочных изделий в денежном выражении выросли на 18%, тогда как в натуральном — лишь на 2%.

Основной фактор более резкого подорожания ржаного хлеба — сокращение посевных площадей под рожь. В 2025 году они снизились почти на 29%, а производство ржаной муки за январь—ноябрь упало на 10,3%. Аграрии отказываются от культуры из-за ее низкой рентабельности и сложностей с выращиванием, тогда как пшеница остается более привлекательной. На этом фоне цены производителей на ржаную муку за год выросли более чем на 11%, тогда как пшеничная мука слегка подешевела.

Дополнительное давление на стоимость хлеба оказывает рост себестоимости производства. Пекари отмечают увеличение затрат на логистику, энергоресурсы и зарплаты, причем на доставку приходится до четверти всех расходов. В отрасли не исключают дальнейшего роста издержек в 2026 году, тогда как рентабельность промышленного производства хлеба остается минимальной — на уровне 2–3%, а в нескольких регионах и вовсе отрицательной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рожью не вышли».