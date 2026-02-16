В Ростовской области за месяц запретили въезд 157 иностранцам

В январе 2026 года в Ростовской области запретили въезд 157 иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Кроме этого, вынесено 98 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны.

«Комплекс принимаемых мер направлен на обеспечение безопасности государства, защиту общественного порядка и соблюдение миграционного законодательства»,— отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году в Ростовской области встали на учет 101,7 тыс. иностранных граждан. Большинство из них приехали в регион работать (61,9%), с частным визитом область посетили 15,1%, по учебе — 13,4%, еще 3,7% оказались туристами. На конец 2025 года на миграционном учете стояло 29,3 тыс. человек.

Наталья Белоштейн