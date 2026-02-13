В Ростовской области за год на миграционный учет стали 100 тысяч иностранцев

В 2025 году в Ростовской области встали на учет 101,7 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Большинство иностранцев приехали в Ростовскую область работать (61,9%), с частным визитом посетили регион 15,1%, на учебу (13,4%) и туристы (3,7%).

На конец 2025 года на миграционном чете стояло 29,3 тыс. человек.

В тот же период российского гражданства лишились 35 натурализованных граждан, из них 26 — по приговорам судов, а пятеро — за поддельные документы. С территории Росси выдворено более 1,2 тыс. мигрантов, еще в отношении еще 3,2 тыс. вынесены решения о запрете въезда.

Наталья Белоштейн