На Кубани число вакансий с требованием навыка владения ИИ выросло на 70% в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году количество вакансий с требованием навыка владения ИИ-инструментами увеличилось на 70% по сравнению с 2024 годом. Рынок труда трансформируется под влиянием цифровизации, и инструменты искусственного интеллекта становятся повседневной практикой как для работодателей, так и для соискателей, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам директора HR-Tech в «Авито» Дмитрия Королева, алгоритмы ИИ сегодня применяются практически на всех этапах подбора персонала — от первичного контакта до адаптации новых сотрудников.

HR-специалисты используют решения на базе ИИ для автоматизации массового найма. В частности, боты способны вести диалог с кандидатами по гибким сценариям, распознавать нестандартные вопросы, напоминать о собеседованиях и сопровождать процесс онбординга. Такие инструменты особенно востребованы в компаниях с большим потоком соискателей. По оценкам «Авито», цифровые HR-решения позволяют сократить сроки закрытия вакансий на 50%, а затраты на подбор — на 30%.

Соискатели, в свою очередь, используют ИИ для оптимизации поиска работы и подготовки резюме. Функции автоматического улучшения текста помогают структурировать опыт, выделить ключевые компетенции и достижения. В декабре 2025-го — январе 2026 года подобные инструменты чаще всего применяли кандидаты из сфер бухгалтерии и финансов, а также управления персоналом. Дополнительный спрос формируют сервисы, позволяющие сформировать резюме автоматически на основе данных профиля — прежде всего среди претендентов на рабочие и линейные позиции.

Одновременно растут требования работодателей к владению ИИ-навыками. Наиболее активно они предъявляются в ИТ-секторе, банковско-финансовой сфере, а также в маркетинге, рекламе и PR. При этом сами кандидаты оперативно реагируют на тренд: количество резюме с указанием навыков работы с нейросетями в регионе за год выросло на 175%. По оценке экспертов, в перспективе владение ИИ-инструментами может стать базовым требованием не только для офисных, но и для широкого круга других специальностей.

Вячеслав Рыжков