В Гиагинском районе Адыгеи в 2026 году отремонтируют мост через Ульку

В Гиагинском районе Республики Адыгея в 2026 году проведут капитальный ремонт моста через реку Улька, расположенного на автомобильной дороге Белореченск—Гиагинская—Дружба. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сооружение было построено в 1970-х годах и за время эксплуатации значительно износилось. Инструментальная диагностика подтвердила необходимость капитального ремонта.

Как отметил начальник отдела строительства регионального «Автодора» Павел Бахтин, подрядчик обустроит временный технологический проезд для сохранения транспортного сообщения на период работ. Далее предусмотрены демонтаж существующего моста, бурение и устройство новых опор и монолитных фундаментов, монтаж балок пролетных строений, установка ригелей и системы водоотведения. На завершающем этапе будет выполнено асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары и нанесена дорожная разметка.

Протяженность обновленного сооружения составит 30,62 пог. м. После завершения работ мост будет приведен в соответствие с действующими требованиями безопасности.

Как писал «Ъ-Кубань», всего в 2026 году в Адыгее за счет средств нацпроекта в нормативное состояние планируется привести четыре мостовых сооружения общей протяженностью более 160 пог. м.

Никита Бесстужев