В Югре отправили под домашний арест подростка, который принес оружие в школу

Советский районный суд (ХМАО-Югра) отправил под домашний арест мальчика, который принес в школу топор, нож и пневматический пистолет в рюкзаке, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователь ходатайствовал о заключении школьника под стражу, однако суд не согласился с таким решеним.«Суд учел личность несовершеннолетнего, его возраст, процессуальное поведение, а также конкретные обстоятельства инкриминируемого деяния»,— говорится в сообщении.

Судебное заседание было проведено в закрытом режиме, поскольку обвиняемый не достиг 16-летнего возраста. Уголовное дело находится в производстве органов следствия, добавили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в понедельник, 9 февраля, в Советском (ХМАО-Югра) подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. По данным прокуратуры, он собирался напасть на других учащихся. Оружие, спрятанное в рюкзаке, у ученика забрал преподаватель.

Следственные органы начали проверку по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по этому делу.

Полина Бабинцева