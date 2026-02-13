В Югре школьник пришел на уроки с топором, прокуратура начала проверку

Школьник пришел на уроки с топором в поселке Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа. Как сообщила глава района Алла Бочко, ситуация произошла в школе № 2 и у ребенка не было злого умысла: он характеризуется положительно и конфликтов с одноклассниками не имел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ученик нашел топор на улице по дороге в школу и принес с собой. Хотел забрать его домой. Согласно регламенту, сотрудники школы обязаны передавать информацию в правоохранительные органы при обнаружении любого предмета, который может угрожать безопасности учащихся. Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла»,— сообщила госпожа Бочко у себя в соцсетях.

Нефтеюганская межрайонная прокуратура начала проверку. По данным прокуратуры, топор обнаружила педагог и забрала его у подростка. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе»,— прокомментировали в прокуратуре.

Напомним, 9 февраля в Советском (ХМАО-Югра) подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. По данным прокуратуры, он собирался напасть на других учащихся. Оружие, спрятанное в рюкзаке, у ученика забрал преподаватель. Ребенка направили под домашний арест.