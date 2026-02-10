В ХМАО подросток пришел в школу с ножом, топором и пневматическим пистолетом

В Советском (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, он собирался напасть на других учащихся.

«Ранее он высказывал намерение совершения преступления в отношении нескольких учащихся, с которыми у него сложились личные неприязненные отношения»,— говорится в сообщении ведомства. Оружие, спрятанное в рюкзаке, у ученика забрал преподаватель.

Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего. Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства двух и более лиц). Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

В прошлом году в Тобольске подростка осудили за подготовку нападения в учебном заведении. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), суд приговорил несовершеннолетнего к 4 годам воспитательной колонии.

Анна Капустина