Глава Новороссийска заявил о невозможности реконструкции свалки

В Новороссийске проведение реконструкции и рекультивации мусорного полигона на горе Щелба в настоящий момент невозможно. Об этом заявил глава города Андрей Кравченко на внеочередном заседании городской думы 16 февраля, пишет «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По его словам, существующий проект требует корректировок: для реконструкции необходимо снести около половины тела свалки и предусмотреть площадку для его временного перемещения. «Реконструировать объект в данных условиях и проводить рекультивацию невозможно. Чтобы провести работы, нужно сносить половину тела полигона и его куда-то переместить», — отметил мэр.

Корректировку проекта планировалось завершить к концу 2026 года, однако процесс ускорен по поручению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, посетившего полигон в январе. В результате была подготовлена девятая карта полигона для приема отходов. По словам Кравченко, внесение изменений в проект будет проходить с участием общественности.

Обсуждения корректировки планируют организовать в течение полутора месяцев, чтобы учесть предложения граждан и специалистов.

Вячеслав Рыжков