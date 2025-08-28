ФК «Ростов» получит 750 млн рублей господдержки в 2026 году

Ростовская область планирует выделить футбольному клубу «Ростов» безвозмездный грант в размере 750 млн руб. в 2026 году, сохранив объем поддержки на уровне предыдущих лет. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь на пресс-конференции.

Фото: Федор Соколов

Врио губернатора подчеркнул необходимость финансовой поддержки команды для участия в высшем дивизионе. «Чтобы наш футбольный клуб был представлен в высшей дивизионе, мы соответственно должны его поддерживать. И мы будем его поддерживать»,— отметил он.

«Мы значительную сумму ежегодно инвестируем в виде гранта безвозмездного в футбольный клуб — 750 млн руб. И, несмотря на сложности бюджета в 2026 году, я надеюсь, что эта сумма останется», — сказал господин Слюсарь.

Согласно финансовому отчету клуба, в 2024 году операционные доходы ФК «Ростов» достигли 3,69 млрд рубл., включая поступления от матчей, организаторов соревнований и коммерческие доходы. Общие операционные расходы команды составили 3,29 млрд руб.

В феврале 2025 года врио губернатора приостановил приватизацию 25% акций футбольного клуба. Он объяснил это тем, что в сфере футбола частный бизнес должен владеть и развивать подобные клубы не только по экономическим причинам, но и для решения других задач.

Валентина Любашенко