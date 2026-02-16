Минобороны Германии выступило против создания немецкого ядерного оружия

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что к вопросу разработки ядерного оружия в стране «нужно подходить очень осторожно», строго в рамках международного права. Он напомнил, что Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и обязалась никогда не приобретать его.

Фото: Michael Bihlmayer / Pool / Reuters

Как считает министр, если немецкие власти займутся созданием ядерного оружия, то другие страны захотят последовать их примеру, и «последствия будут огромными». «Да, есть пути, и именно это обсуждают Макрон и Мерц... Я бы предпочел сосредоточиться на более реалистичных вопросах — мы только что обсуждали FCAS (проект истребителя.— "Ъ") и другие конкретные оборонные проекты — а не сразу переходить к ядерному вопросу»,— сказал господин Писториус в интервью Tagesschau.

В октябре 2025 года The Daily Telegraph писала, что Германия ведет «стратегические консультации» с Францией о том, как французский ядерный арсенал мог бы обеспечить защиту Европы. В январе 2026-го Швеция официально объявила, что обсуждает с Великобританией и Францией возможность расширения их ядерных гарантий на королевство. По данным Bloomberg, впервые со времен Холодной войны европейские страны обсуждают создание собственной ядерной оборонительной системы.