Швеция ведет переговоры с Великобританией и Францией о «ядерном зонтике»

Правительство Швеции обсуждает с Великобританией и Францией возможность расширения их ядерных гарантий на королевство. Об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, сообщает The Telegraph.

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

«Мы сейчас ведем постоянные дискуссии как с Францией, так и с Соединенным Королевством. Они пока не очень конкретны, и французское (ядерное оружие.— "Ъ") является сугубо французским, но Франция также открыта для обсуждения с другими странами»,— сказал господин Кристерссон. Он подчеркнул, что переговоры носят предварительный характер и никаких конкретных предложений или сроков не согласовано.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждал эту идею со шведским коллегой, подтвердил представитель британского премьера. Хотя членство в НАТО уже обеспечивает Швеции защиту, включая ядерную, обращение к возможностям Лондона и Парижа рассматривается как способ снизить зависимость от гарантий США. «Пока опасные страны обладают ядерным оружием, разумные демократии также должны иметь доступ к ядерному оружию»,— заявил шведский премьер.

Ульф Кристерссон отметил, что Стокгольм не видит необходимости размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. Однако в случае войны ситуация может измениться. «Мы не должны забегать вперед событий. Эти обсуждения ведутся сейчас, и как член НАТО мы полностью вовлечены во все процессы»,— резюмировал он.