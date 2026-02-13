Bloomberg узнал о тайных переговорах Запада по ядерной обороне

Впервые со времен Холодной войны европейские страны обсуждают создание собственной ядерной оборонительной системы, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, о переговорах не знают «даже министры». Обсуждения проходят на особом уровне среди военных.

По данным собеседников агентства, Европа больше не считает США надежным военным союзником. При этом страны Евросоюза зависят от пакта НАТО о взаимной обороне и «ядерного зонтика» Соединенных Штатов. Сейчас атомное оружие есть только у Великобритании и Франции. В этом месяце французский президент Эмманюэль Макрон предложит остальной Европе ядерное сдерживание, утверждают источники.

«Это очень сложный вопрос, потому что французский ядерный потенциал сдерживания не является настоящим ядерным зонтиком, как то, что предлагает нам НАТО. Если говорить о ядерном оружии, то речь идет о больших затратах», — заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер Bloomberg. Арсенал Британии тесно связан с США — ее ракеты производит американская оборонная компания Lockheed Martin Corp.

По данным Bloomberg, у Франции и Британии вместе около 400 боеголовок в развернутом состоянии. В то время как у США — 1670, у России — 1674. Ежегодно британские и французские власти тратят совместно около $12 млрд на поддержание своего вооружения.

В марте 2025 года Эмманюэль Макрон в телеобращении анонсировал «стратегические дебаты» о защите союзников Франции ее ядерным оружием. В российском МИД назвали эти слова угрозой в адрес Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия не может не учитывать арсеналы Великобритании и Франции при обеспечении своей ядерной безопасности. Эти страны, по его словам, должны участвовать в обсуждении стратегической стабильности.