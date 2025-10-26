Британские военные предложили поделиться ядерным оружием с Германией

Великобритании следует рассмотреть возможность совместного использования ядерного оружия с Германией, чтобы противостоять «критической угрозе», исходящей от России. Об этом сообщает британская The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных военных, включая бывшего начальника штаба обороны ВС Великобритании и бывшего генсека НАТО, которые призвали британское руководство начать переговоры с Берлином о заключении оборонного пакта.

Как пишет издание, Германия уже ведет «стратегические консультации» с Францией о том, как французский ядерный арсенал мог бы обеспечить защиту Европы. Источники газеты отмечают, что между Лондоном и Берлином переговоров по вопросу совместного использования ядерного оружия пока не ведется. Но высокопоставленные представители военных кругов поддерживают эту инициативу.

В частности, бывший глава НАТО лорд Робертсон заявил: «Я приветствую это. Это правильно, давно уже надо было это сделать». По его словам, опасения по поводу «размахивания ядерным оружием» со стороны России растут. «Если Россия продолжит свою ядерную риторику, это вынудит к принятию определенных решений Европой в целом»,— заявил он, добавив, что есть «растущие опасения» по поводу того, что в один прекрасный день Америка может выйти из европейской системы обороны, неотъемлемой частью которой США были со времен Второй мировой войны.

По мнению же фельдмаршала лорда Хоутона, ранее возглавлявшего штаб обороны ВС Великобритании, «беспокойство» по поводу сокращения американской оборонной поддержки для Европы как раз и должно стимулировать обсуждение вопроса о силах ядерного сдерживания в этом регионе в целом.

