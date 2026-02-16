Армавир планирует получить от туристического налога 6 млн рублей в 2026 году

С 1 января 2026 года в Армавире введен туристический налог, доходы от которого, по расчетам администрации города, превысят 6 млн руб. Об этом сообщили «Ведомостям Юг» в мэрии муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В местной администрации отметили, что средства планируется направить на улучшение инвестиционного климата и повышение туристической привлекательности города. По данным за январь—август 2025 года, город посетило более 200 тыс. туристов.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в 2026 году ожидается поступление 95,8 млн руб. туристического налога при ставках от 1 до 5%, которые будут действовать до 2029 года.

Вячеслав Рыжков