В Сочи 15 февраля пройдут учебные стрельбы

В акватории Морского порта Сочи 15 февраля до 22:30 проводятся учебные стрельбы. Об этом в своем официальном Телеграм-канале сообщает администрация курорта.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие. Отработка действий военнослужащими является залогом безопасности, сказано в сообщении.

Ранее были отменены в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как подчеркнули в пресс-службе Росавиации, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Андрей Николаев