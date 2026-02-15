В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты

Утром 15 февраля в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения в аэропортах вводились для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства.

В период действия ограничений на запасные аэродромы были направлены 7 самолетов, выполнявших рейсы в город-курорт Сочи.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры, а также службы аэропортов приняли все нужные меры для обеспечения безопасности полетов, которая является приоритетом, сказано в сообщении Росавиации.

Андрей Николаев