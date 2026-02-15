ХК «Сочи» проиграл «Локомотиву» в овертайме

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче 54-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 1:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В предыдущих восьми матчах ярославцы одержали семь побед и единолично лидировали в Западной Конференции. Однако, несмотря на статус грозного соперника, южане навязали борьбу уже с первых минут. Равный хоккей показывали оппоненты, но своим моментом воспользовались гости на 13-й минуте, когда отличился канадский нападающий Байрон Фрэз.

Начало второго отрезка осталось за «черноморцами». На 22-й минуте в меньшинстве Василий Мачулин снабдил передачей Даниила Сероуха, который восстановил равенство. В основное время команды не смогли выявить победителя. Встреча перешла в овертайм, где решающий бросок нанес нападающий «Локомотива» Артур Каюмов. В итоге поражение «Сочи» — 1:2.

После 54 матчей сочинцы имеют в активе 40 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 17-го февраля сыграют в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». Будущий соперник с 64 баллами занимает четвертое место в Восточной Конференции.

Евгений Леонтьев