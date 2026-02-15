РФ, США и Украина договорились работать без утечек на переговорах по урегулированию

Участники переговоров в формате Россия — США — Украина договорились работать «без утечек». Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Воздержусь от комментариев по поводу хода и содержания ведущихся на этой площадке дискуссий», — заявил господин Галузин.

Первый раунд консультаций по безопасности прошел 23–24 января в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Второй раунд состоялся 4–5 февраля там же.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что очередная встреча по украинскому урегулированию пройдет 17–18 февраля в Женеве в том же формате. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.