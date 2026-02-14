Axios: делегации США и Ирана встретятся в Женеве 17 февраля

Представители США и Ирана 17 февраля проведут в Женеве переговоры по ядерной тематике, сообщил в соцсети X журналист Axios Барак Равид. О планируемой двух делегаций также рассказали источники Reuters. Со стороны США в переговорах поучаствуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Предыдущий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном прошел 6 февраля в Омане. Иранский МИД сказал, что страна открыта к дипломатическому урегулированию вопроса о ядерной программе, но на условиях справедливости и баланса интересов. МИД Турции утверждает, что американские власти готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана.

Подробности — в материале «Ъ» «Тегерану продлили режим ожидания».