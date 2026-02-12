Глава МИД Ирана надеется на положительный итог диалога по ядерной сделке с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана к дипломатическому урегулированию вопроса о ядерной программе, но на условиях справедливости и баланса интересов.

«Я искренне надеюсь, что наступающий год станет годом мира и спокойствия, в котором диалог возобладает над войной. Мы отдаем предпочтение дипломатии, и соглашение по мирной ядерной программе Ирана достижимо, но только если оно будет справедливым и сбалансированным»,— написал он в соцсети X по случаю 47-й годовщины Исламской революции.

Глава иранского МИД подчеркнул, что страна не откажется от защиты своего суверенитета «чего бы это ни стоило». 8 февраля, он уже заявлял, что Иран настаивает на праве обогащать уран, даже если стране «навяжут войну».

Переговоры между Ираном и США прошли 6 февраля в Омане. Главным приоритетом Тегерана на них были вопросы снятия или ослабления санкций. Президент США Дональд Трамп назвал их успешными и сообщил, что диалог будет продолжен. Глава МИД Ирана также положительно оценил переговоры.