МИД Турции: США готовы к компромиссу с Ираном по обогащению урана

США дали понять о готовности «проявить гибкость» в отношении ключевого требования Ирана о прекращении обогащения урана, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он считает, что если США «будут настаивать на одновременном решении всех проблем», в том числе с программой баллистических ракет Тегерана, то «результатом может стать еще одна война в регионе».

Господин Фидан уверен, что Иран «искренне хочет достичь реального соглашения» и готов согласиться на ограничение обогащения урана и строгий режим инспекций, как это было предусмотрено в соглашении 2015 года с США и другими мировыми державами. «Отрадно, что американцы, похоже, готовы мириться с обогащением урана Ираном в четко установленных рамках. Иранцы теперь понимают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть определенные пределы. Бессмысленно пытаться заставить их силой»,— сказал Financial Times турецкий министр.

Переговоры между Ираном и США прошли 6 февраля в Омане. Президент США Дональд Трамп назвал их успешными и сообщил, что диалог будет продолжен. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что страна открыта к дипломатическому урегулированию вопроса о ядерной программе, но на условиях справедливости и баланса интересов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности допустить инспекторов на ядерные объекты. Однако ход переговоров не устраивает Израиль, который требует наложить ограничения на иранскую программу производства баллистических ракет большой и средней дальности, а также обязать Тегеран прекратить «поддержку и финансирование терроризма».

