Тегерану продлили режим ожидания

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели вечером в среду, 11 февраля, седьмые по счету переговоры с момента возвращения американского лидера в Белый дом. На этот раз главной темой переговоров стала перспектива новой войны с Ираном. По итогам встречи президент США сообщил, что окончательного решения по поводу возможной военной операции, которой Белый дом угрожал Тегерану с начала января, пока не принято. Но в то же время стало известно, что Пентагон начал готовить к отправке на Ближний Восток вторую авианосную ударную группу во главе с авианосцем George HW Bush. Белый дом не исключает подписания с Ираном сделки и одновременно выражает убежденность в том, что Исламская Республика понимает исключительно грубую силу.

Фото: Avi Ohayon / GPO / Anadolu / Getty Images На встрече в Белом доме президент США Дональд Трамп сказал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху, что сделка с Ираном была бы «предпочтительным вариантом». «Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет результат»,— добавил он

Встреча в Белом доме между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху стала седьмой по счету с того момента, как действующий президент США во второй раз вступил в должность. Главной темой стала ситуация на Ближнем Востоке, куда в прошлом месяце Вашингтон направил свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln, угрожая нанести новые удары по Ирану из-за репрессий в отношении протестующих.

Изначально Нетаньяху планировал отправиться в Вашингтон на следующей неделе, однако был вынужден пересмотреть свой график после того, как США и Иран заявили об успехе непрямых переговоров в Омане 6 февраля. Впрочем, как утверждает Дональд Трамп, изменение времени визита связано с его личной загруженностью.

В соцсети Truth Social американский лидер сообщил, что встреча с Нетаньяху в Белом доме была хорошей.

«Никаких окончательных решений (по поводу операции против Ирана.— "Ъ") принято не было, кроме того, что я настоял на продолжении переговоров с Ираном, чтобы выяснить, можно ли заключить сделку,— сообщил Трамп.— Я уведомил премьер-министра, что это будет предпочтительным вариантом. Если нет, нам просто придется посмотреть, каким будет результат».

Дональд Трамп снова напомнил, что в 2025 году Тегеран «решил, что ему лучше не заключать сделку», и в результате в ночь на 22 июня столкнулся с американкой воздушной операцией «Полуночный молот», нацеленной на подземные ядерные объекты Ирана. «Надеюсь, на этот раз он будет более разумным и ответственным»,— выразил надежду американский лидер.

Канцелярия Нетаньяху прокомментировала встречу в Вашингтоне более сдержанно. «На встрече обсуждались переговоры с Ираном, сектор Газа и региональные события,— говорилось в сообщении офиса.— Премьер-министр подчеркнул необходимость обеспечения безопасности Государства Израиль в контексте переговоров, и оба лидера договорились о продолжении координации и тесном взаимодействии».

Впрочем, ситуация «на земле» свидетельствует о продолжающейся подготовке США к военной операции против Ирана.

Источники The Wall Street Journal (WSJ) сообщили, что Пентагон дал указание второй авианосной ударной группе во главе с авианосцем George HW Bush подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, чтобы усилить группировку во главе с авианосцем Abraham Lincoln, которая была развернута там в прошлом месяце.

Сейчас George HW Bush завершает учения у берегов Виргинии и, по словам чиновников, после этого начнет движение в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США, куда входит Ближний Восток.

Тот факт, что Пентагон начал готовить почву для наращивания сил в регионе, подтвердил глава американского Минфина Скотт Бессент в эфире Fox News. По его словам, Белый дом ожидает, что Тегеран пойдет на сделку, однако исходит из того, что Исламская Республика понимает исключительно «грубую силу, будь то на финансовых рынках или в военной сфере».

Визит Биньямина Нетаньяху в США начался 10 февраля со встречи с командой переговорщиков, участвующих в консультациях в Омане относительно реализации мирного плана по Газе. Это спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Затем израильский премьер-министр провел беседу с госсекретарем Марко Рубио, в ходе которой подписал соглашение о присоединении к «Совету мира» — созданной и возглавляемой Трампом международной структуре, которая должна заняться урегулированием не только в Газе, но и в других регионах, «затронутых конфликтом или находящихся на грани его возникновения».

Оптимизма по поводу Газы у израильтян, в отличие от США, нет. Незадолго до переговоров в Вашингтоне источники The Times of Israel сообщили, что израильский премьер планировал уведомить союзника о пробуксовке второго этапа урегулирования в секторе Газа, официально объявленного США 14 января. Основная причина — отказ группировки «Хамас» разоружаться в соответствии с условиями мирного плана Трампа.

По данным источников The New York Times, администрация президента США предложила хамасовцам мягкий вариант демилитаризации.

Он требует от радикальной группировки сдать все тяжелое оружие, которое могло бы угрожать территории Израиля, но оставляет за ней право сохранить в своих арсеналах легкое стрелковое оружие. Де-факто такая инициатива консервирует текущий статус-кво в секторе Газа, территория которого почти наполовину поделена между «Хамасом» и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Командование ЦАХАЛа, по словам источников The Times of Israel, уже начало готовиться к повторному наступлению в Газе, чтобы лишить «Хамас» его военного потенциала.

Выступая 11 февраля на церемонии, посвященной созданию новой, 38-й дивизии в составе ЦАХАЛа, глава израильского Генштаба Эяль Замир выразил уверенность в том, что в условиях текущих угроз еврейское государство должно наращивать численность сухопутных войск.

«Для проведения кампании на несколько фронтов нам потребуется значительно расширить ряды ЦАХАЛа — это касается как мужчин, так и женщин, чтобы создать сильную армию, численность которой будет соответствовать уровню угроз и которая сможет добиваться определяющих результатов,— сказал военачальник.— Последние два года (с начала войны в секторе Газа.— "Ъ") показали, что резервисты — это основа армии. Наш долг — расширить мощь регулярных войск, чтобы дать резервистам передышку и возможность вернуться к обычной жизни».

