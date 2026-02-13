В Карасунском округе Краснодара произошло отключение электричества
Аварийное отключение энергоснабжения зафиксировано в Карасунском округе Краснодара. Об этом сообщили в городском ЕДДС вечером 13 февраля.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В настоящее время без электричества находятся улицы Горького, Гоголя, Кирова, Бородинская, Плиева, Пушкина, Фадеева, Демченко, Комсомольская и другие.
На подстанции работает бригада специалистов.
Дополнено: в настоящее время авария устранена, все потребители запитаны.