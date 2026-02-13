С медалью на этап

Завершено судебное следствие по первому уголовному делу о хищениях бюджетных денег при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной под Курском. В прениях обвинение запросило для бывших топ-менеджеров АО «Корпорации развития Курской области», через которую финансировались работы, сроки от восьми с половиной до девяти с половиной лет, а также штрафы на общую сумму более 20 млн руб. Прокуратура также считает необходимым лишить экс-главу корпорации Владимира Лукина госнаграды. Вину четверо подсудимых отрицают и просят их оправдать.

Фигуранты дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Фигуранты дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

В Ленинском райсуде Курска прошли прения по уголовному делу о растрате почти 153 млн руб. при строительстве двух взводных опорных пунктов на границе с Украиной в Глушковском районе. В своем выступлении прокурор предложил назначить ключевому фигуранту, бывшему руководителю АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину, почти максимально возможный по вменяемой ему в вину ст. 160 УК РФ срок — девять лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом в 10 млн руб. Также, по мнению обвинения, подсудимого необходимо лишить госнаграды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством», которую он получил по указу президента в декабре 2023 года.

Четырех фигурантов дела обвиняют в растрате бюджетных денег, выделенных на возведение оборонительных сооружений в поселках Теткино и Попово-Лежачи.

По версии следственного департамента МВД России, в 2022 году глава АО «Корпорация развития Курской области» по договоренности с депутатом Курской облдумы Максимом Васильевым передал его фирме ООО «КТК Сервис» контракт на строительство на границе. Компания, как считает обвинение, не имела собственных активов для выполнения работ. В итоге обязательства были исполнены лишь на 10%, а порядка 152,8 млн руб. похищено.

В МВД считают, что заместитель Владимира Лукина Игорь Грабин и другой сотрудник корпорации — Дмитрий Спиридонов, зная о неисполнении контракта, закрывали глаза на нарушения и передавали в областное управление капстроительства фиктивные документы о якобы выполненных подрядчиком работах. Прокурор попросил приговорить их соответственно к девяти годам и восьми годам и шести месяцам колонии со штрафами в 5 млн и 7 млн руб. Для четвертого фигуранта, бывшего гендиректора ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова, сторона обвинения запросила девять лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 1 млн руб.

Подсудимые вину не признают. В прениях они просили суд вынести оправдательные приговоры. Сотрудники корпорации заверили суд, что сообщали в правоохранительные органы о махинациях подрядчика и не участвовали в хищениях. Андрей Воловиков, в свою очередь, при даче показаний заявил, что часть денег была похищена лично депутатом Максимом Васильевым. Бывший уже депутат после заключения сделки со следствием и полного признания вины получил пять лет и шесть месяцев колонии.

Уголовное дело бывших топ-менеджеров корпорации рассматривалось с сентября прошлого года. В заседаниях приняли участие десятки свидетелей. Наиболее яркими стали допросы бывших высокопоставленных чиновников регионального правительства, вспоминавших об обстоятельствах строительства оборонительных сооружений на границе в 2022–2023 годах.

Так, бывший глава областного комитета безопасности и экс-секретарь оперштаба Михаил Горбунов сообщил, что изначально было сложно найти подрядчиков, но «как только они узнали, сколько платят, сразу прибежали».

По его словам, заявленный в контракте 21-дневный срок строительства более 100 защитных сооружений изначально воспринимался как невыполнимый. При заключении контракта подразумевалось, что его будут продлевать, а инициаторами продления были Владимир Лукин и на тот момент вице-губернатор Роман Денисов, а также бывший первый заместитель губернатора Алексей Дедов, пояснил свидетель.

В ходе проверки всех защитных сооружений на границе с Украиной Генпрокуратура РФ установила, что при возведении опорных пунктов в Курской области было похищено более 4 млрд руб. Деньги с ответчиков были взысканы. Под следствием помимо непосредственных участников выполнения контрактов оказались бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, которых в скором времени начнут судить за получение 20 млн руб. взяток с подрядчиков строительства социальных объектов и фортификационных сооружений (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Сергей Толмачев, Воронеж