Подготовка OMODA C7 к весне: практичный чек-лист

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум» Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Февраль еще не закончился, а на дорогах уже начинается классическое межсезонье: днем мокро, ночью подмораживает, вокруг песок, реагенты и лужи. Многие автовладельцы задумываются о подготовке автомобиля к зиме, но на самом деле гораздо важнее подготовить автомобиль к эксплуатации после зимы — весной. И подходить к этому вопросу следует не формально, а через важные, но простые действия, возвращающие комфорт и сохраняющие ресурс машины. OMODA C7 изначально обладает отличной заводской защитой, но даже самый надежный автомобиль любит, когда за ним следят.

Кузов и шасси

Первое, с чего стоит начать весной,— это качественная мойка автомобиля от следов зимней эксплуатации. Причем важно сделать это не только «сверху», но и именно там, где соль и грязь живут дольше всего: колесные арки, пороги, стыки кузовных панелей, нижняя часть дверей, днище.

У OMODA C7 с завода предусмотрена серьезная защита кузова: оцинкованные панели, 360-градусная электрофоретическая окраска, обработка жидким воском и ПВХ-защита шасси. Кроме того, автомобиль проходил испытания в климатических камерах и при воздействии соляного тумана. Это хороший фундамент, который помогает машине дольше сохранять внешний вид и стойкость к коррозии. Но важный момент заключается в простой истине: даже самая сильная заводская защита работает лучше, когда реагенты регулярно смываются и грязь не «застаивается».

Если хочется сделать все правильно и получить профессиональную оценку того, в каком состоянии автомобиль после зимы, запишитесь в сервис официального дилера OMODA АВТО ДЛЯ ВАС.

Стекла, щетки, омыватель

Весной одной из самых проблемных вещей для любого автомобилиста является обзор. Лужи, грязные брызги, песок, которые летят с колес впереди идущих машин. Если щетки «устали» за зиму, а форсунки омывателя распыляют неравномерно, поездка превратится в бесконечные остановки и протирку стекол вручную.

Поэтому чек-лист простой: оценить работу щеток, проверить распыл форсунок и долить омывающую жидкость при необходимости. В прохладные утренние часы очень помогает и то, что в C7 предусмотрены «теплые» функции для стекол — обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Даже когда на улице нет мороза, перед началом поездки полезно включить обогревы. Тогда чистящая кромка щетки стеклоочистителя станет более мягкой и гибкой, а распыл станет «веерным».

Камеры и помощники

Весной важно помнить еще одну вещь: системы безопасности и помощники в OMODA C7 работают на основе камер. А камеры в сезон грязи быстро пачкаются. Это влияет на то, как автомобиль воспринимает дорожную обстановку.

Поэтому полезная привычка на межсезонье — время от времени протирать зоны камер, особенно после трассы. Это занимает буквально минуту, но обеспечивает нормальную работу ассистентов и спокойствие водителю: автомобиль видит ситуацию именно так, как должен.

Шины и давление

Весна — это время, когда многие переходят на летние шины или хотя бы начинают планировать смену резины. Но даже если вы еще ездите на зимнем комплекте, стоит проверить давление и осмотреть резину. После зимы нередко появляются мелкие повреждения, а на весенних ямах и стыках асфальта «слабые места» могут превратиться в прокол или даже порез.

С правильным давлением и целой резиной автомобиль и рулится приятнее, и тормозит увереннее. Утром еще может быть холодно, а днем уже тепло. Именно в этот момент давление начинает «гулять», поэтому контроль за ним особенно актуален. В OMODA C7 установлены датчики давления в шинах и индикация TPMS на приборной панели, поэтому владельцу не составит труда заметить изменения и провести корректировку при необходимости.

Подвеска

Весенний асфальт редко бывает идеальным. После зимы появляются выбоины, стыки, просадки. Поэтому, если где-то появились посторонние звуки, ощущение «дребезга», увод в сторону или руль стал стоять криво — визит в сервис лучше не откладывать. На ранней стадии это решается значительно проще, чем когда одна проблема повлечет за собой ряд других.

У OMODA C7 комфортная повседневная настройка шасси, но после зимы будет полезно хотя бы раз проверить ходовую часть. Если есть сомнения, лучше заблаговременно записаться на осмотр в сервис OMODA АВТО ДЛЯ ВАС.

Тормоза

Весна — это влага и абразив. Песок, грязь, реагенты. Иногда после стоянки появляются скрипы, иногда торможение становится менее ровным, а педаль ощущается иначе: ее ход становится «пустым» или, наоборот, более «жестким». Это не всегда означает проблему, но точно является поводом задуматься о качестве тормозов. Если появились вибрации, неравномерность торможения или звук, которого раньше не было — лучше проверить тормозную систему в сервисном центре.

Салон и климат

С наступлением тепла становится особенно заметно, насколько «свежо» работает климатическая система автомобиля. Весной начинается пыль, цветение растений, да и грязи в салоне из-за мокрой обуви и песка становится больше. Поэтому полезно обновить салонный фильтр и подготовить кондиционер к теплому сезону.

Обратите внимание, что система фильтрации воздуха в салоне OMODA C7 соответствует стандарту N95/FFP2 и задерживает не менее 94–95% аэрозольных частиц, включая вирусы, бактерии и мелкую пыль. Но для того чтобы фильтрация работала эффективно, необходимо использовать оригинальный салонный фильтр OMODA.

Итог

Если собрать все в один чек-лист, то получится шесть простых пунктов:

отмыть кузов, арки и днище от зимних следов;

проверить стекла, щетки и омыватель;

держать камеры в чистоте в сезон грязи;

контролировать давление и состояние шин;

прислушаться к подвеске и тормозам после зимы;

обновить салонный фильтр и подготовить климатическую систему к теплому сезону.

У OMODA C7 хорошая заводская защита и продуманное оснащение. А весенняя подготовка — это простой способ сделать так, чтобы все преимущества автомобиля работали на максимум: и для внешнего вида, и для безопасности, и для вашего ежедневного комфорта.

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420

+7 (861) 202-57-09

omoda-adv-arm.ru

omoda-adv-arm.ru



ООО «АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ»